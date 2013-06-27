RWE: Суд удовлетворил иск к Газпрому по пересмотру цены на газ

«В своем окончательном решении суд назначил RWE возмещение при оплате (российского газа - УНИАН) с мая 2010 года», - говорится в сообщении компании.

В то же время RWE в своем заявлении не указывает название арбитражного суда.

Кроме того, компания сообщает, что суд также настаивает на изменении формулы цены для долгосрочных контрактов RWE с «Газпромом».

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Немецкий газовый трейдер не раскрывает деталей принятого решения. Однако сообщает, что в данное время анализирует, какое влияние окажет данное решение суда на будущее финансовое состояние компании.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры между немецкой RWE и "Газпромом" по мировому соглашению в споре о контрактных ценах на газ не удались. Спор с RWE должен был решиться в арбитражном суде в Вене.

В середине июня 2013 года заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев говорил, что арбитражный процесс с немецкой компанией не означает, что консультации с ней прекращены. Он высказал мнение, что достижение любых договоренностей не будет отличаться от договоренностей с другими покупателями. Медведев также сообщил, что сумма ретроактивных платежей по окончании переговоров, которые идут в настоящее время, не превысит 800-900 миллионов долларов без учета переговоров с RWE.

"Газпром экспорт" 8 января 2013 года обратилось в Торговый суд Вены с требованием отменить арбитражное решение от 4 октября 2012 года по спору с RWE Transgas о невыполнении условия "бери-или-плати" в контракте на поставку газа в Чехию.

В октябре арбитраж признал действительным часть дополнения №1 к контракту о поставках газа между RWE Transgas и "Газпром экспортом", где говорится, что чешский филиал германского концерна может снижать свои обязательства по отбору газа ("бери или плати") на те объемы, на которые группа "Газпром" будет продавать газ в Чехии напрямую. Одновременно было признано недействительным симметричное положение этого дополнения, позволявшее "Газпром экспорту" увеличивать обязательства RWE Transgas на объемы газа, которые она экспортирует за пределы Чехии на рынки, где также работает группа "Газпром".

Справка УНИАН. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» содержит условие «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем, в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.