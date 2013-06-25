В колонии повесился заключенный

Как сообщает пресс-служба управления ГПС Украины в Полтавской области, 21-летний мужчина был осужден по ст. 187 ч.1 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия (разбой)), ст. 357 ч.3 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

«Обнаружив осужденного повешенным, о происшествии было сообщено в дежурную часть и медицинскому персоналу учреждения. По прибытию на место происшествия медицинским персоналом проведен осмотр тела и была констатирована смерть осужденного. При обследовании следов насильственной смерти не обнаружено, по имеющейся информации конфликтов с другими осужденными не было.

С целью выяснения обстоятельств происшествия на место происшествия выехали начальник управления ГПС Украины в Полтавской области генерал-майор внутренней службы Николай Исаев. Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Крюковского райотдела милиции Кременчуга. По данному факту проводится проверка»,- сказано в сообщении пресс-службы.