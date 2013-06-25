Во Львове эвакуировали пассажиров на двух вокзалах

Во Львове в ночь с 24 на 25 июня после анонимного сообщения о заминировании проводились мероприятия по выявлению взрывных устройств на территории Главного железнодорожного вокзала Львова (площадь Дворцовая) и Центрального автовокзала города (ул. Стрыйская).

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 24 июня, в 23.35 на телефон оперативной службы „102” позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании вокзала в городе Львове.

„Аноним бросил трубку не выдвигая никаких требований, которые могли бы предупредить взрыв, а также не указав, какой именно вокзал во Львове заминирован – железнодорожный или автовокзал. Поэтому было принято решение немедленно эвакуировать людей и обследовать помещения и прилегающую территорию на двух вокзалах”, - рассказала Добровольская.

С территории Центрального автовокзала по улице Стрыйской было эвакуировано 25 работников и пассажиров, из Главного железнодорожного вокзала Львова на площади Дворцовой провели эвакуацию около 100 человек персонала и более 600 пассажиров и сопровождающих их лиц.

На вокзалы прибыли следственно–оперативные группы, сотрудники взрывотехнической службы, эксперты НИКЦ, кинологи, также были привлечены работники ГАИ, СБУ, ГСЧС, скорой помощи.

Была обследована вся территория вокзалов и прилегающих площадей. Подозрительные предметы или элементы, похожие на взрывчатку, выявлены не были.

В 01.40 25 июня, главный железнодорожный вокзал Львова начал работать в привычном режиме. Задержки движения поездов не было. В это же время возобновил работу и автовокзал города.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению человека, осуществившего ложное сообщение о заминировании.