Украинскую армию сократят до 122 тысяч

До конца 2017 года общая численность личного состава Вооруженных сил Украины сократится с нынешних 180 тыс. военнослужащих до 122 тысяч.

Об этом в интервью газете «Сегодня» (№135 от 25 июня) сказал министр обороны Украины Павел Лебедев.

Он напомнил, что 2013 год - последний, когда на срочную военную службу будет призыв, а с 2014 года состоится полный переход на контрактную армию.

«То есть весеннего призыва-2014 на срочную службу уже не будет. Но очень много молодежи хочет служить, планируя свою дальнейшую карьеру в милиции и других силовых структурах. Мы идем им навстречу: предоставим возможность добровольной службы в качестве резервистов или участников программ подготовки солдат запаса. Сейчас прорабатывается проект поправок к закону о воинской службе» - отметил министр.

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Лебедев также отметил, что премирование отличников боевой подготовки делается для того, чтобы стимулировать их стремление быть первыми. «Когда военнослужащий становится первым, то его поощрят не только морально, но и материально. Критерии отбора по балльной системе - это боевая, физическая, гуманитарная подготовка» - сказал он.

Сумма поощрения - от 75% до 100% от оклада, добавил министр. Также, по его словам, повышаются оклады служащих. Так, уже с мая этого года командир бригады Сухопутных войск ВСУ получает около 4900 грн, а с октября зарплата вырастет до 5700 грн; командир батальона, соответственно, получает более 4200 грн, а будет — около 5000 грн; командир роты получает более 3800 грн, его зарплата вырастет до 4500 грн.

Кроме того, Лебедев подчеркнул, что в 2017 году видит украинскую армию «способной отразить агрессию врага и отстоять границы Украины». Он отметил, что армия переходит на новую технику, и приоритетами являются авиация, зенитные ракетные комплексы, вооружение радиотехнических войск, ракетные комплексы, корабельный состав, средства автоматизации управления войсками (силами), беспилотные летательные аппараты, тренажеры.

Также до 2017 года планируется закупить корвет, два самолета Ан-70, до 10 бронекатеров, модернизировать боевые самолеты, вертолеты, зенитные ракетные и радиолокационные комплексы, разработать современный ракетный комплекс корабельного базирования.