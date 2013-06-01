Минобороны: Осенью в Украине состоится последний призыв

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны, информация, которую распространили некоторые СМИ относительно отмены последнего призыва на срочную службу и отложения сроков перехода ВСУ на контрактную форму комплектования до 2017 года, не соответствует действительности.

Министерство обороны Украины сообщает, что осенью 2013 года в Вооруженных Силах Украины состоится последний призыв на срочную военную службу. А в 2014 году освободится в запас последний срочник.

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После проведения всех этапов Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, рассмотренной и одобренной на заседании Правительства 29 мая 2013, общая численность Вооруженных Сил Украины уменьшится с 184 тысяч до 122 тысяч человек.

Оптимизация произойдет за счет уменьшения численности частей обеспечения и усиления военных частей, которые непосредственно занимаются боевой подготовкой. В то же время будет существенно улучшен уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, оснащение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой.