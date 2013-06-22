Мэр Кременчуга обеспокоен действиями госказначейства

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил журналистам, что кременчугская власть серьезно обеспокоена накоплением неоплаченных платежей так как казначейство их не пропускает, а соответственно, никто не получает проплат.

«Выходит, что деньги у нас есть, но за пятью замками... Нужно им что-то менять, так как это путь в никуда», - сказал мэр.

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Заместитель мэра Кременчуга Татьяна Неиленко сообщила, что в казначействе уже накопилось неоплаченных платежей на 9 млн грн.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Кременчуга Сергей Ярош отметил, что из-за действий казначейства у управления возникла кредиторская задолженность перед исполнителями работ. В городе уже приостановлены работы по утеплению домов, установке бойлеров, ремонту крыш и др.