Мэр Тернополя бьет тревогу: В государстве кризисная ситуация со средствами

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявляет, что из-за задержек с проплатой Госказначейством платежек в городе возникли проблемы с ремонтом дорог и уборкой.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшней пресс-конференции Надал сообщил, что в целом казначейство не проплатило уже 7 млн грн.

«Это средства из специального фонда, которые должны были идти на капитальные расходы, на капитальные ремонты дорог. Мы существенно отстаем от графика ремонтов, частично – из-за дождя, но в значительной степени из-за того, что мы не рассчитываемся своевременно с подрядчиками. Те, в свою очередь, не проводят своевременно работы», – объяснил ситуацию Надал.

По его словам, местами возникают в городе проблемы и с уборкой. В целом город задолжал за уборку 2 млн грн.

«Вся уборка, которая ведется в Тернополе, происходит за счет оборотных средств подрядчика, который выиграл тендер. Но ситуация накаляется с каждым днем, потому что у него образуется безумная задолженность за топливо, тяжело решается вопрос зарплаты, поскольку работники не получают своевременно заработанных средств», – сказал Надал.

Задержку проплат он связывает с нехваткой средств в госбюджете.

«В государстве кризисная ситуация со средствами. Внешних заимствований никто не дает, единственная возможность привлечь дополнительные средства – забрать их у местных бюджетов. Сегодня местные бюджеты, имея свои средства, не могут ими распоряжаться. Деньги казначейство не пропускает по указанию сверху, чтобы использовать их там, где в первую очередь необходимо государству. Фактически на бумаге мы средства имеем, но воспользоваться ими не можем. Единственное, на что государство пускает деньги без задержек – это выплата зарплаты, отпускных и энергоносители», – констатировал Надал.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Тернопольский городской совет обратился к руководству государства с требованием обеспечить своевременную оплату платежных поручений органами Госказначейства.

В обращении указывалось, что по состоянию на 23 апреля, сумма неоплаты при наличии средств на регистрационных счетах главных распорядителей средств составила 5,5 млн грн.