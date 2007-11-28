Ющенко написал Януковичу письмо о среднем образовании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство принять исчерпывающие меры для решения проблемных вопросов с целью стопроцентного охвата в 2008 году внешней независимой оценкой учебных достижений выпускников системы общего среднего образования, желающих вступить в высшие учебные заведения.

Об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает пресс-служба Президента.

В своем письме Президент отмечает, что введение в 2006-2007 годах внешней независимой оценки учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования при вступлении их в высшие учебные заведения, предусмотренного Указом Президента Украины от 4 июля 2005 года №1013 «О неотложных мерах по обеспечению функционирования и развития образования в Украине», подтвердило последовательность и практическую направленность политики государства относительно преодоления негативных явлений в обществе и, в первую очередь, взяточничества и коррупции на этапе завершения обучения в общеобразовательных школах и вступления в высшие учебные заведения.

В.ЮЩЕНКО убежден, что проведенная работа и приобретенный опыт дают основания сделать вывод, что в 2008 году в Украине может быть введено общенациональное обязательное внешнее тестирование для всех выпускников, которые желают вступить в высшие учебные заведения.

В то же время, как отмечает Президент, успешная реализация этого масштабного проекта осложняется рядом серьезных проблем. Среди них - недостаточное финансирование.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что расходы по бюджетной программе «Осуществление внешней оценки и мониторинг качества образования Украинским центром оценки качества образования и его региональными подразделениями», предложенные правительством Украины в проекте государственного бюджета Украины на 2008 год, составляют лишь 51,6 млн. грн. «В пределах указанных выше расходов можно будет провести тестирование лишь 35-40% выпускников общеобразовательных учебных заведений по трем предметам, или же 100% - по одному. Реальная же потребность в соответствующих расходах составляет не меньше 133,3 млн. грн.», - подчеркивается в письме.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, существует несоответствие нормативно-правовой базы требованиям современности. Президент подчеркивает, что в 2006-2007 годах внешнее тестирование осуществлялось в экспериментальном режиме. Придание ему обязательного характера должно сопровождаться соответствующими изменениями в нормативно-правовых актах.

«В первую очередь, своевременно не внесены необходимые изменения в Условия приема в высшие учебные заведения Украины, которые учитывали бы обязательность внешнего тестирования. Не определено количество и перечень вступительных экзаменов в 2008 году на соответствующую форму обучения для всех высших учебных заведений. И это может задержать реализацию последующих технологических этапов, таких, как определение количества участников тестирования по тому или иному предмету учебного плана и печатания для них стандартизированных заданий», – отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

Он также указывает на необходимость принятия решения об установлении ответственности за нарушение конфиденциальности, условий и порядка проведения внешнего независимого оценивания, зачисления его результатов на этапе вступления в высшие учебные заведения и тому подобное.

Кроме того, по убеждению Президента, нуждается в значительном усилении организационное и информационное обеспечение. Существующие организационные структуры оценивания качества образования (около 300 человек) не могут собственными усилиями эффективно администрировать внешнее тестирование 524 тыс. человек, подчеркивает В.ЮЩЕНКО. Привлечение же к организации тестирования работников органов управления образованием и учебных заведений предопределяет значительные риски относительно разглашения конфиденциальной информации о содержании тестов и получения позитивного результата.

Вместе с тем, по словам Президента, не приняты меры для создания в областях учебно-экзаменационных центров Украинского центра оценивания качества образования и соответствующего финансирования этих подразделений, как это предусмотрено решением правительства и рекомендуют авторитетные эксперты.

Глава государства отмечает, что «не чувствуется эффективной работы» Межведомственной рабочей группы по вопросам введения внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования, призванной в оперативном порядке решать затронутые проблемы. Раньше рабочую группу возглавлял вице-премьер-министр Украины, а в настоящее время ее статус снижен, из состава также исключены представители негосударственных институтов.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что о новой системе зачисления в высшие учебные заведения, которая будет действовать в следующем году, практически не информировано население, что вызывает справедливые сетования учеников выпускных классов, их родителей и педагогических работников.

Президент просит премьера о проведенной работе по этим вопросам информировать его лично до 15 декабря 2007 года.