В Кременчуге журналисты протестуют против передачи канала в собственность города

Как передает корреспондент УНИАН, на телеканале выходят ролики с лозунгом «Нет рейдерству», в которых журналисты телеканала «Визит» и их коллеги из оппозиционных печатных изданий Кременчуга призывают общественность поддержать телеканал в тяжелые времена.

Также на экране регулярно появляется заставка «Нет рейдерству».

Как сообщила УНИАН председатель первичной профсоюзной организации на телеканале Юлия Былына, таким образом журналисты телеканала обращаются за поддержкой к широкой общественности.

Она сообщила также, что вчера мер Кременчуга Олег Бабаев провел встречу с журналистами. Он заявил, что никакой войны против журналистов нет, но подтвердил намерение сделать частный телеканал коммунальным. Также Бабаев заверил журналистов, что в случае смены собственника телеканала никого из творческого коллектива не уволят.

Как сообщал УНИАН, 17 июня коллективы телекомпании "Визит" (Кременчуг, Полтавская обл.) и еженедельника "Программа плюс", которые входят в состав медиа-центра «Визит», обвинили городские власти в намерениях незаконно передать частные СМИ в коммунальную собственность.

В обращении отмечено, что уже больше года телекомпания "Визит", ее владельцы и сотрудники подвергаются давлению со стороны властей Кременчуга из-за материалов и публикаций, критикующих городскую власть. В частности, о том, “как в городе нарушаются законы, отмываются бюджетные средства, а также раскрывает факты взяточничества и бесчинства чиновников”.

В обращении также говорится, что “коммунальная телерадиокомпания КТРК была переделана чиновниками в площадку для рейдерства. Созданная в 2003 году (то есть через 12 лет после регистрации частной телекомпании "Визит"), путем манипуляций с законодательством и через откровенно незаконные решения горисполкома КТРК превратилась в якобы владельца корпоративных прав "Визита"".

В то же время Кременчуга Олег Бабаев напоминает, что в Автозаводском районном суде рассматривается иск коммунальной Кременчугской телерадиокомпании к частной телекомпании «Визит», согласно которому нынешние владельцы «Визита» - семья Мельник - владеют им незаконно.

По словам мэра, он встречался с владельцем «Визита» Александром Мельником, чтобы спокойно сделать ему предложение – отдать телевидение в собственность городской власти. Тот отказался.

Справка УНИАН. Телекомпания «Визит» - одна из ведущих Кременчугских ТРК. Телеканал круглосуточно вещает в Кременчугском районе.

В конце апреля 2013 года депутаты городского совета Кременчуга поддержали проект решения чиновников исполкома и обратились к Президенту Януковичу и Генпрокурору Пшонке с просьбой «вернуть» телекомпанию «Визит» в собственность городу.

В обращениях к высоким чиновникам депутаты просили «помочь возвращению городского телевидения территориальной общине, а действиям лиц, причастных к его незаконному присвоению и нанесению государству и городу огромного материального ущерба, дать надлежащую правовую оценку».

13 июня районный суд города Кременчуга начал рассмотрение дела по иску кременчугской коммунальной телерадиокомпании (КТРК) к частной телекомпании «Визит» и ее учредителям.

Городские власти считают, что у истоков городского телемонополиста стоял исполком городского совета и ассоциация промышленных предприятий Кременчуга, они были основными идеологами, учредителями и донорами предприятия ООО «КТВ».