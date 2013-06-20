Минагрополитики и трейдеры до сентября определятся с объемами экспорта зерна

Согласно этому документу, стороны определят объемы экспорта зерна на следующий маркетинговый год до 1 сентября. Это даст возможность стабильно осуществлять поставки зерна за границу, а также обеспечивать продовольственную безопасность внутри страны, сообщают в пресс-службе Минагрополитики.

Согласно прогнозам министерства, объем экспорта зерна в 2013-2014 маркетинговом году может составить 24-26 млн тонн, сообщает РБК-Украина.

По словам профильного министра Николая Присяжнюка, такая форма сотрудничества между государством и аграрным бизнесом уже доказала свою эффективность. Благодаря ей внутри страны гарантирована продовольственная безопасность, а на внешние рынки стабильно поставляется украинское зерно.

"Системный диалог между Министерством и зерноторговыми компаниями позволяет обеспечивать передовые позиции Украины на мировом рынке зерна, ведь Украине принадлежат 9% от общемировых объемов торговли зерном. И в то же время это дает возможность обеспечивать продовольственную безопасность Украины", - отметил министр.