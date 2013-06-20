Нацбанк разрешит ЕБРР кредитование в гривне

Об этом сказано в постановлении НБУ №172 от 17 мая, которое вступит в силу с момента официальной публикации документа.

«ЕБРР имеет право использовать собственные корреспондентские счета в гривне для проведения операций в гривнях между ЕБРР и резидентами в рамках уставной деятельности ЕБРР в Украине», - говорится в постановлении.

В документе, в частности, разрешается вести гривневые операции по кредитным договорам, заемным договорам; операции по получению ЕБРР межбанковского кредита от уполномоченного банка и его погашения, включая проценты и неустойки; операции по международным договорам Украины; операции, связанные с иностранным инвестированием в Украину в рамках деятельности ЕБРР на основе решений Совета директоров ЕБРР.

Кроме того, ЕБРР разрешено осуществлять в гривне операции поручительства и другие операции, не противоречащие законодательству Украины; в случае необходимости получать межбанковский кредит в гривнях в целях поддержки текущей ликвидности, а также размещать гривневые депозиты в уполномоченном банке на установленный соответствующим договором срок.

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Как сообщал УНИАН, в послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, размещенном на сайте главы государства 6 июня, отмечается, что обеспеченные НБУ меры по внесению в нормативно-правовую базу изменений, регламентирующих порядок проведения ЕБРР операций в гривне на территории Украины, позволяют ЕБРР осуществлять спектр операций в рамках его деятельности. Однако этот механизм все еще ожидает практического внедрения, хотя относительно дешевые средства ЕБРР можно было бы направить, прежде всего, на потребности муниципальных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также реализацию ряда важных инфраструктурных проектов.

Тогда же, 6 июня, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Акюнер сообщал, что в начале июня Национальный банк Украины провел совещание с участниками украинского банковского рынка, темой которого стало увеличение кредитования экономики в национальной валюте.