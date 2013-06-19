ЕБРР может урезать финансирование проектов в Украине на 30%

Финансирование проектов в Украине Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2013 году по сравнению с прошлым годом будет снижено на 30%, если не будет большей стабильности в экономике государства и продолжения сотрудничества с МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента кредитования в местных валютах ЕБРР Андре Куусвек.

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«Возможно, что будут заморожены некоторые государственные проекты в связи с ограничением уровня финансирования ЕБРР. Обычно объемы финансирования составляют порядка 1 млрд евро в год, и пока финансирование находится на уровне прошлого года. Но в дальнейшем, если не будет большей стабильности и продолжения сотрудничества с МВФ, объемы будут снижены. Если условия улучшатся, финансирование будет на уровне прошлого года, если нет — порядка 70% от этого уровня. Будет избирательное отношение, в том числе и к государственным программам, по приоритетности», - сказал Андре Куусвек.