Водка, расстегнутые джинсы, 70-летние фанатки - Иглесиас выступил в Киеве (фото)

Нескольким тысячам киевских приверженцев поп-звезды Энрике Иглесиаса пришлось ждать кумира в фойе столичного Дворца спорта в духоте и без возможности возвратить деньги за недешевые билеты.

Концерт секс-идола был задержан на два с половиной часа. Как сообщает "5 канал", организаторы извинились за неудобства, и заявили, что виноваты не они, а водители, которые везли технику.

Правда, фанатам от этого было не легче. Люди, которые отдали за билеты кто 150 (фан-зона), а кто и 5 100 гривен (VIP-ложа), естественно возмущались! Когда все-таки поклонников песнопения знойного Энрике пустили - зал порвало от счастья.

VIP-ложа, где были замечены экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева и супер-модель Снежана Онопко, была переполнена, там даже наливали горячительное и плясали, пишет Сегодня. Иглесиас долго извинялся и даже по-русски: "Я только из Москвы - очень устал. Извините!". После артист позвал на сцену четырех своих поклонников и мило беседовал с ними на диванчике. Усадив фанатов, Игдесиас дал им по рюмке с водкой и, чокнувшись, выпил залпом, чем вызвал ликование публики, уточняет Комсомольская правда в Украине.

Правда, на этом Энрике Хулиевич не остановился. Навалившись всем телом на бэк-вокалистку, изображал половой акт. Фанатки были в шоке и кричали: "Курникова! Смотри, что он делает?". Затем Энрике спустился в зал и целовался с фанатками – публика ревела от восторга. С одной даже по-взрослому, растегивая ей джинсы! А среди фанаток были даже бабули - лет под 70!