В похищении двух монахинь подозревают брата экс-депутата

Сегодня милиция задержала Сергея Бута, брата бывшего народного депутата Украины Юрия Бута, по подозрению в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении (Татьяны Шамайло) и ее помощницы. Об этом сообщает ТСН.

Печерский суд Киева решил оставить Сергея Бута под арестом. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как известно, Калисфения и ее помощница Екатерина отсутствовали в монастыре четверо суток. Вчера вечером они внезапно вернулись в монастырь и пока не давали комментариев прессе по поводу своего местопребывания.

Кроме того, как стало известно ТСН, Сергей Бут дружил с архиепископом Александром, к которому пошли монахини в день исчезновения.

По факту исчезновения монахинь было открыто уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Преднамеренное убийство".