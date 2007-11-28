PR-агентство “Радник” призывает назвать имена взяточников в СМИ

PR – агентство “Радник” не считает «джинсой» материалы, созданные на базе общественно значимых информационных поводов, которые продуцирует PR-агентство по соглашениям с компанией-заказчиком и СМИ.

Об этом идет речь в заявлении «Пиар-агентство «Радник» относительно актуализации проблемы «джинсы», которая стала ответом на статью в “Телекритике” о частом появлении заказных сюжетов о компании «Энергоатом» в новостях.

«Агентства «Радник» считает, что “поверхностное знание PR-рынка отдельными работниками СМИ стало причиной того, что почтенные издания втянуты в информационную провокацию против агентства «Радник».

“По нашему мнению, не могут считаться «джинсой» материалы, созданные на базе общественно значимых информационных поводов, которые продуцирует PR-агентство по соглашениям с компанией-заказчиком и СМИ. В своей деятельности PR-агентство «Радник» никогда не руководствовалось принципами навязывания информации прессе и телеканалам. Наше задание – создание качественных информационных поводов. Руководители информационных служб СМИ в каждом случае самостоятельно решают, стоят ли те или другие события внимания широкой аудитории. Это правда, которая, надеемся, отделит имя нашего агентства от позорного явления, которое называют «джинсой», - говорится в заявлении.

В частности, в заявлении отмечается, что PR-агентство «Радник» поддерживает принципы честности и прозрачности, которые отстаивают в своих заявлениях и публикациях инициаторы акции «Не продаемся» и авторы интернет-издания «Телекритика».

“Мы считаем, что PR-услуги должны предоставляться исключительно на основе юридически оформленных соглашений, которые являются итогом открытых тендеров. К сожалению, значительная часть украинского PR-рынка сегодня остается нелегальной, что способствует такому явлению, как «джинса». Призываем борцов против «джинсы» назвать имена работников СМИ, которые получают взятки за размещение информации, людей, которые дают взятки, и привести доказательства этих фактов”, - отмечают в PR – агентстве “Радник”.

Также PR – агентство “Радник” призывает коллег по отрасли проявить солидарность, присоединиться к их позиции и не надеяться на то, что они никогда не окажутся под прицелом авторов информационных провокаций.

В свою очередь, «Телекритика» отмечает, что никоим образом не занималась информационной провокацией» против PR-агентства “Радник”, а расследовала появление явно заказных сюжетов о компании «Энергоатом» в новостях, а следовательно считает обвинение агентства «Радник» некорректными”.