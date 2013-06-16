В Ривненской области водитель сбил пешеходов: трое погибших
10:17, 16 июня 2013Общество
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В Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще двое пострадали.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня ночью недалеко от с. Шостаков Ривненского района водитель микроавтобуса совершил наезд на группу пешеходов, которые двигались по обочине дороги.
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В результате три человека погибли, а двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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