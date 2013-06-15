На Закарпатье иномарка врезалась в дерево

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло ночью на автодороге местного значения в с. Добрянское Тячевского района.

Выяснилось, что 22-летний водитель автомобиля «Skoda Superb» не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного бокового удара машина сложилась в виде «ножниц», говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель иномарки и 16-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще один 22-летний пассажир с политравмами различной степени тяжести госпитализирован в Тячевскую центральную районную больницу.

С помощью специального оборудования спасатели деблокировали погибших из транспортного средства. Для этого им пришлось разрезать иномарку.

Подробные обстоятельства дела выясняются.