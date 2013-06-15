В МВД отметили 90-летие участковых инспекторов

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам заместитель начальника Департамента общественной безопасности — начальник управления участковых инспекторов Министерства внутренних дел Украины Аркадий Запорожцев отметил, что “участковый - это первый человек в милицейских погонах, который стоит рядом с людьми, и к которому они обращаются по любым вопросам, даже не касающимся иногда полномочий работника правоохранительного органа”.

По его словам, более 40% украинских участковых на сегодняшний день имеют высшее образование.

Запорожцев также сообщил, что недоукомплектование службы участковых составляет 8%, но это, по его словам, в пределах разумной нормы.