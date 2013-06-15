В МВД отметили 90-летие участковых инспекторов
00:30, 15 июня 2013Общество
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В Министерстве внутренних дел прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летия создания службы участковых инспекторов.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам заместитель начальника Департамента общественной безопасности — начальник управления участковых инспекторов Министерства внутренних дел Украины Аркадий Запорожцев отметил, что “участковый - это первый человек в милицейских погонах, который стоит рядом с людьми, и к которому они обращаются по любым вопросам, даже не касающимся иногда полномочий работника правоохранительного органа”.
По его словам, более 40% украинских участковых на сегодняшний день имеют высшее образование.
Запорожцев также сообщил, что недоукомплектование службы участковых составляет 8%, но это, по его словам, в пределах разумной нормы.
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