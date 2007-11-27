Нефтяное пятно может сорвать несколько туристических сезонов в Крыму

Украинские ученые предлагают экологически безопасную технологию нейтрализации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, который произошел из-за кораблекрушений в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе активисты Партии зеленых Украины заявили, что в составе сорбента «Эколан», разработанного украинскими учеными, штаммы бактерий, которые питаются нефтепродуктами. Сорбент можно распылять несколькими способами: распространять с воздуха (сбрасывая вещество с вертолета) либо распылять с судна.

По данным сотрудника Института устойчивого развития Украины Алексея РОЩИНА, «один килограмм (сорбента – УНИАН) заберет в себя 10 килограммов нефтепродуктов».

«Зеленые» уже обратились в Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций с предложением использовать сорбент, однако ответ из министерства пока не поступил. При этом российская сторона (спецподразделение «Антистихия» Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ) уже обратилась к ученым Украины с предложением о сотрудничестве, заявил А.РОЩИН.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов. В результате в море оказались от 1,2 тысяч тонн до 2 тысяч тонн мазута (по разным данным), а также 6,8 тысяч тонн серы. Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.

Экологи и «зеленые» заявили, что нефтяное пятно дрейфует и уже растянулось вдоль побережья Южного берега Крыма. Они утверждают, что если сегодня не принять срочных мер, то есть угроза, что в Крыму "курортные сезоны будут сорваны в течение трех, четырех, пяти лет".