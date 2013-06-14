Мэр Махачкалы порезал себе вены в СИЗО
11:14, 14 июня 2013Общество
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Обвиняемый по делу об убийстве следователя мэр Махачкалы порезал себе вены в СИЗО лезвием от одноразового станка.
Саид Амиров - в больнице. Фото: Город новостей
Об этом сообщает РИА Новости
"В ночь на 12 июня Саид Амиров нанес себе раны предплечий лезвием от одноразового станка. Как только это было обнаружено, Амирову оказали первую помощь и госпитализировали", - рассказали в пресс-бюро ФСИН.
Сейчас состояние чиновника удовлетворительное.
Амирова обвиняют в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова. Операция по задержанию влиятельного дагестанского политика проходила в Махачкале 1 июня. После задержания Амирова вертолетом доставили в аэропорт, а затем самолетом в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Мэр своей вины не признает.
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