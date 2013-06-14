Мэр Махачкалы порезал себе вены в СИЗО

Об этом сообщает РИА Новости

"В ночь на 12 июня Саид Амиров нанес себе раны предплечий лезвием от одноразового станка. Как только это было обнаружено, Амирову оказали первую помощь и госпитализировали", - рассказали в пресс-бюро ФСИН.

Сейчас состояние чиновника удовлетворительное.

Амирова обвиняют в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова. Операция по задержанию влиятельного дагестанского политика проходила в Махачкале 1 июня. После задержания Амирова вертолетом доставили в аэропорт, а затем самолетом в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Мэр своей вины не признает.