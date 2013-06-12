МВД Дагестана: В центре Махачкалы взорвался автомобиль
21:19, 12 июня 2013Мир
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Взрывное устройство сработало около магазина компьютерной техники в центре Махачкалы, жертв и пострадавших нет.
Об этом РИА Новости сообщил представитель МВД Дагестана.
"На улице Ленина в Махачкале около магазина компьютерной техники сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в Махачкале взорвался припаркованный возле гостиницы автомобиль.
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