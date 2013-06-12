МВД Дагестана: В центре Махачкалы взорвался автомобиль

Об этом РИА Новости сообщил представитель МВД Дагестана.

"На улице Ленина в Махачкале около магазина компьютерной техники сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По теме: Смертница подорвалась у здания МВД Дагестана

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в Махачкале взорвался припаркованный возле гостиницы автомобиль.