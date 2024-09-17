Насчет тенденций среди украинской молодежи - 74% в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине, узнали социологи.

Несмотря на то, что продолжается война в Украине, абсолютное большинство украинцев - 79% - заявили, что даже в случае получения гражданства США или страны ЕС они бы все равно остались в Украине.

Такую цифру обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного в течение 1-6 сентября 2024 года собственного всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о желании переехать жить в Штаты/ЕС.

О готовности переехать за границу сказали 19% опрошенных, а 2% не могли определиться с ответом. Как отмечают социологи, в октябре 2020 готовы были уехать жить за границу 28% среди всех взрослых украинцев. В сентябре 2022 года, то есть через полгода после полномасштабного вторжения, КМИС повторил опрос, и доля тех, кто хотел переехать за границу, сократилась до 7%.

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Сейчас же готовность переехать за границу по сравнению с сентябрем 2022 года возросла до 19%, однако остается заметно ниже, чем было в 2020 году.

Опрос показал, что во всех регионах Украины есть тренд к росту доли тех, кто готов переехать за границу, но, во-первых, везде (кроме востока) текущий показатель ниже, чем в 2020 году (на востоке показатели такие же, как и были в 2020 году). Во-вторых, во всех регионах абсолютное большинство (75-81%) не хотели бы переезжать за границу, а хотят оставаться в Украине.

Среди всех возрастных категорий также есть рост доли тех, кто хотел бы переехать за границу, однако среди всех возрастных категорий 74-86% хотят оставаться жить в Украине.

Среди 18-29 летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он возрос до 26%. КМИС отмечает, что хотя рост ощутимый, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44 летних (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины).

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, около трети украинских беженцев в апрельском опросе заявили, что планируют вернуться в Украину и почти столько же - не планируют. Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI). Также респонденты могли выбрать два варианта ответов из перечня мер, за исключением улучшения безопасности, которые могут быть наиболее эффективными, чтобы помочь людям вернуться домой.

Так, 40% назвали повышение заработной платы, 30% - восстановление частной собственности, уничтоженной в результате войны, 19% - эффективные антикоррупционные меры, 15% - бесплатные программы переподготовки для будущего трудоустройства в городе, по 14% - вступление в Европейский Союз и НАТО.

Справка УНИАН. Опрос проводился методом телефонных интервью, изучено мнение 1022 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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