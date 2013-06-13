Аграрии дают 25% поступлений от всего экспорта Украины - Арбузов

Так, каждая четвертая гривна от экспорта поступила именно от продаж за рубеж аграрной продукции. В то же время, экспортный потенциал украинского сельского хозяйства очень велик, и привлечение инвестиций поможет максимально его реализовать. Об этом сегодня в ходе дискуссионной панели "Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!", состоявшейся в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов передает РБК-Украина.

"На сегодняшний день отечественный агропромышленный комплекс - это главная отрасль, позволяющая получить существенную экспортную выручку. Так, каждая четвертая гривна от экспорта отечественной продукции поступила именно от продажи за рубеж отечественной сельхозпродукции", - подчеркнул Сергей Арбузов.

Однако, по словам первого вице-премьера, потенциал отечественного АПК еще не полностью реализован. Поэтому, чтобы решить эту задачу, правительство настроено увеличить инвестиции в аграрный сектор.

"Темпы роста капитальных инвестиций за последние 7 лет в сельское хозяйство Украины составили 191%. Например, только в течение прошлого года привлечение инвестиций в отечественный АПК увеличилось на 5,3%. Для этого на протяжении последних лет власти удалось улучшить инвестиционный климат в аграрном секторе. Поэтому правительство и в дальнейшем будет работать над ростом инвестирования в отечественный АПК", - добавил Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер министр отметил важность этого мероприятия для углубления сотрудничества правительства и бизнес-сообщества. А это, в свою очередь, будет способствовать усилению инвестиционных потоков в отечественный АПК.