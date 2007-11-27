Коллегия МВД уволила трех начальников областных ГАИ и руководителя ”Кобры”

Коллегия Министерства внутренних дел сегодня на своем заседании приняла решение за просчеты в работе уволить трех руководителей региональных управлений ГАИ, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» по собственному желанию, и привлечь к дисциплинарной ответственности 10 должностных лиц ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.

По его словам, лица, которых увольняют, - это руководители ГАИ Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. При этом М.КОРНИЕНКО уточнил, что решение об их увольнении было принято, без учета указа Президента о совершенствовании безопасности на дорогах Украины, а они освобождаются от должностей за те недостатки, на которые им указывалось раньше и которые они не устранили. В частности, это касается организации безопасности дорожного движения, регистрации автомобилей, кадрового подбора.

Что касается дисциплинарных взысканий, то, в частности, выговоры были вынесены шести руководителям региональных управлений ГАИ и четырем заместителям начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины.

В то же время М.КОРНИЕНКО отметил, что коллегия МВД не ставила непосредственно целью наказать тех руководителей, которые допускают просчеты в работе. В первую очередь, на коллегии обсуждались вопросы, как выйти из ситуации, которая угрожает безопасности граждан на дорогах.

По словам М.КОРНИЕНКО, на коллегии было определено, что в каждом регионе были проведены соответствующие мероприятия по наведению порядка в данном вопросе.

Также было принято решение высвободить из центрального аппарата 200 должностей и распределить их в регионах для улучшения работы сотрудников ГАИ. Это касается Киевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

В свою очередь присутствующий на брифинге и.о. вице-премьер-министра Украины Александр КУЗЬМУК сказал, что «количество снятых руководителей с должностей или публичное резание специальных номеров не решит безопасности украинских граждан на дорогах - проблема имеет государственный характер».

По словам А.КУЗЬМУКА, это вопрос не только функционирования подразделений ГАИ, но и всех органов государственной власти, которые должны приложить усилия для решения этой проблемы.

Как отметил вице-премьер, сегодня правительство развернуло активную работу над разработкой общегосударственной программы улучшения безопасности дорожного движения. “Речь идет о взаимодействии ГАИ, МВД с органами местного самоуправления”, - сказал А.КУЗЬМУК, добавив при этом, что в декабре во всех регионах на уровне облгосадминистраций должны состояться коллегии, на которых должны быть очерчены и четко сконцентрированы вопросы взаимодействия органов местной власти, ГАИ, дорожных служб, медицинских заведений с учетом особенностей местности в вопросе безопасности дорожного движения.

Кроме того, МВД должно разработать план реализации известного указа Президента и довести его до региональных управлений Госавтоинспекций.

Отвечая на вопрос журналистов, найдется ли замена уволенным с должностей руководителям ГАИ, М.КОРНИЕНКО отметил, что эти лица будут заменены молодыми, энергичными и опытными специалистами.

Кроме того, А.КУЗЬМУК на вопрос о том, не является ли особенным номер на автомобиле «Мерседес», который стоит во дворе МВД, ответил: «КМ. для меня это киевский МРЕВ».

В контексте своего ответа и.о. вице-премьера подчеркнул, что ГАИ не будет выдавать какие-то особые номера, «номера будут для всех одинаковые».