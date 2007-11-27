Ющенко открыл цех и заложил памятную капсулу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии кислородно-конверторного цеха для производства стали ОАО «Алчевский металлургический комбинат» в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, приветствуя рабочих предприятия, глава государства выразил убеждение, что каждый, кто будет работать в новом цехе, будет гордиться этим. Ведь, по его словам, речь идет о производстве, которое «сегодня дышит авангардом и новейшими технологиями», является одним из лучших в Европе. «Это пример того, как мы можем реализовать наши возможности», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. «С началом работы цеха будет создано 600 новых рабочих мест, обеспеченных высокой оплатой, которые будут требовать большого профессионализма», - сказал он.

Президент также высоко оценил работу строителей, в частности, быстрые темпы сооружения цеха, который был построен за 27 месяцев - раньше на строительство подобных объектов тратилось не меньше 36 месяцев.

На главном пульте управления нового цеха глава государства лично запустил конвертор.

Президент также вручил государственные награды металлургам комбината.

После церемонии открытия цеха В.ЮЩЕНКО заложил памятную капсулу на месте сооружения газотурбинной электростанции комбинированного цикла, которая строится в рамках программы модернизации Алчевского комбината для повышения надежности его электроснабжения.

***Алчевский металлургический комбинат был основан в 1896 году. Коренная реконструкция комбината была осуществлена в 1952-1961 годах – тогда, в частности, были построены более мощные мартеновские печи.

Листовая и сортовая прокатная продукция предприятия сегодня широко используется как в Украине, так и за границей в судостроении, атомном и химическом машиностроении, при сооружении газопроводов, металлических конструкций, шахтных и горных выработок. В 2007 году выпуск товарного проката, по прогнозам, должен достичь 3,7 млн. тонн.

На предприятии работает свыше 18,3 тысяч рабочих.