Кабмин планирует сделать выходными 1-7 января

Правительственный комитет по вопросам экономической политики и европейской интеграции поддержал проект распоряжения Кабинета министров «О перенесении рабочих дней в 2008 году»: со среды 2 января на субботу 12 января, с четверга 3 января на субботу 26 января, и с пятницы 4 января на субботу 9 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, такое решение комитет во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ принял на заседании 26 ноября.

Напомним, что 5 и 6 января 2008 года соответственно выходные - суббота и воскресенье, 7 января - Рождество.