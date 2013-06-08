Милиция задержала торговцев особо опасным наркотиком
Сотрудники спецподразделений по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность преступной группировки, которая сбывала ацетилированный опий наркозависимым лицам на территории Донецкой и Луганской областей.
Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, деятельность группировки характеризовалась четким распределением ролей, материально-технической оснащенностью, высоким уровнем конспирации и узким кругом лиц, осведомленных о местах изготовления и сбыта запрещенных веществ.
Задержанные сбывали зелье через хорошо налаженную сеть, и лишь за 10 миллилитров зелья наркобольной платил 500 грн.
В настоящее время всем пяти злоумышленникам, которые входили в данную группировку, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанным угрожает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.