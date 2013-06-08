Милиция задержала торговцев особо опасным наркотиком

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, деятельность группировки характеризовалась четким распределением ролей, материально-технической оснащенностью, высоким уровнем конспирации и узким кругом лиц, осведомленных о местах изготовления и сбыта запрещенных веществ.

Задержанные сбывали зелье через хорошо налаженную сеть, и лишь за 10 миллилитров зелья наркобольной платил 500 грн.

В настоящее время всем пяти злоумышленникам, которые входили в данную группировку, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным угрожает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.