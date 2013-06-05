У Ахметова говорят, что сейчас поднимать тарифы на телефон не будут

Приобретение «Укртелекома» финансово-промышленной группой “Систем Кэпитал менеджмент” (СКМ) не приведет к росту тарифов компании.

Об этом сообщил в корпоративном блоге СКМ управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов.

«Сейчас такой шаг кажется нам экономически неправильным», - отметил он.

По мнению Архипова, во-первых, тарифы на многие основные услуги регулируются государством, и их повышает не бизнес, а специальный уполномоченный орган – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Во-вторых, «тарифы не так давно уже были подняты, и мы считаем, что как минимум в краткосрочной перспективе этого делать нельзя», в том числе и по коммерческим соображениям. По мнению Архипова, «высокими ценами конкурировать с другими операторами невозможно», особенно учитывая постоянное сокращение числа абонентов фиксированной связи, во многом за счет их оттока в мобильные сети.

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Он также сообщил, что СКМ «принимаем на себя все обязательства по условиям приватизационного конкурса и договора между EPIC и ФГИУ» в части кадровой политики, пообещав, что компания «к любым кадровым изменениям будет подходить очень и очень взвешенно». В то же время он сообщил, что «какие-то кадровые изменения, конечно, будут», не уточнив какие.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа “Систем Кэпитал менеджмент” (СКМ) и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

На телекоммуникационном рынке Украины СКМ уже владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит», оператора мобильной связи Life:) – третьего мобильного игрока страны.