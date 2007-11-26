Лавринович придумал, как воплотить идею Ющенко

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ поддерживает инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ выразил сегодня журналистам в Киеве.

«Моя личная позиция состоит в том, что это должно быть, и это нужно сделать так, чтобы это акцептировалось с гражданами», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его мнению, введение уголовной ответственности за непризнание Голодомора должно осуществляться планомерно. «Это нужно сделать так, чтобы люди сами стали соучастниками этого процесса. И финальное решение, которое будет принято в парламенте, должно быть логичным и не вызывать сопротивление людей в такой очень важной, чувствительной, общенациональной теме, которая является трагической», - добавил он.

Министр юстиции подчеркнул, что тема Голодомора является вопросом украинского единства. «И это не в коем случае не может быть темой для противостояния», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины V созыва приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР Александром МОРОЗОМ.

В.ЮЩЕНКО в своем законопроекте предлагал определить, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации. В то же время по предложению А.МОРОЗА слово нация было заменено на слово народ.

Также по предложению А.МОРОЗА из президентского законопроекта была исключена норма, которая предусматривала административную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

23 марта 2007 года Президент подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в котором предлагал установить уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-33 годов в Украине и Холокоста.

Законопроектом предусмотрено наказание за такое отрицание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или двух лет заключения. За эти действия, совершенные служащим или повторно, предусмотрены четыре года тюрьмы.

23 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что предложит парламенту VI cозыва установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора и Холокоста.