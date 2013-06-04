Украина намерена увеличить поставки продовольствия в Саудовскую Аравию

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк находится с рабочей поездкой в Королевстве Саудовская Аравия. В рамках визита состоялись переговоры по поводу углубления сотрудничества в области сельского хозяйства, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

В ходе встречи с Министром сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Фахд бен Абдулрахман бен Сулейман Балгунайм Николай Присяжнюк отметил, что Украина и Саудовская Аравия активно наращивают объемы внешней торговли. Со своей стороны, саудовская сторона поблагодарила за сотрудничество и выразила готовность к углублению совместной работы в указанных выше вопросах.

На встрече с Министром транспорта Королевства Саудовская Аравия Доктором Джубара бен Ид Аль-Сурайсари был затронут вопрос сотрудничества в области инфраструктуры. По словам Николая Присяжнюка, Украина заинтересована в углублении инвестиционного взаимодействия с этой страной.

По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины, рост двустороннего товарооборота происходит за счет экспорта на саудовский рынок украинской сельхозпродукции.

«Украина заинтересована в увеличении поставок на саудовский рынок готовой продукции отечественного сельского хозяйства и продовольствия. Отечественные аграрии в 2012 году поставили в Саудовскую Аравию сельхозпродукции на сумму 581,5 миллиона долларов. Причем, зерновых экспортировали на 509 миллионов долларов, а подсолнечного масла − на 70 миллионов долларов. А с начала 2013 года отечественные аграрии экспортировали сельхозпродукции на 34,2 миллиона долларов», − отметил Николай Присяжнюк.

Напомним, что Николай Присяжнюк является главой украинской части Межправительственной украинско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе визита было принято решение провести заседание Межправительственной комиссии в начале 2014 года