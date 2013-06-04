Украинцы рассказали, о каком будущем страны они мечтают (опрос)

Согласно результатам исследования, после 2015 года люди надеются на установление социальной справедливости, улучшение системы здравоохранения и образования, а также на экономическое развитие государства. Половина опрошенных связывает улучшение качества жизни с кадровыми изменениями во всех ветвях власти, сообщает Коммерсант-Украина.

Доклад "Украина после 2015 года: Будущее, к которому мы стремимся" был подготовлен в рамках выполнения Украиной Декларации тысячелетия ООН, принятой в 2000 году. Документ предусматривает, в частности создание всемирной повестки дня развития после 2015 года. Украина в числе других 83 стран выразила желание предложить свое видение глобальных планов на тысячелетие, представив вчера результаты национального опроса.

Исследование проводили структуры ООН в Украине совместно с Институтом демографии и социальных исследований Национальной академии наук (ИДСИ) и Национальным институтом стратегических исследований при президенте (НИСИ) с декабря 2012 года по март 2013 года.

В исследовании приняли участие 4 568 человек. Его результаты свидетельствуют, что главной целью после 2015 года украинцы считают обеспечение равных возможностей и социальной справедливости. 74,4% опрошенных убеждены в необходимости уменьшения существующей разницы между людьми с точки зрения доходов и имущества.

Респонденты выступили также за развитие сельских и депрессивных территорий для преодоления неравенства по месту проживания. "Люди говорили, что надо поддержать уязвимые группы населения, пожилых людей, молодежь. Почти все сошлись во мнении, что самую сильную поддержку со стороны государства должны получить инвалиды. То есть население согласно, чтобы у них были другие стартовые возможности",— отметила директор ИДСИ Элла Либанова.

Среди других приоритетов после 2015 года украинцы выделили эффективное здравоохранение, доступное и качественное образование, достойную работу, развитые экономику и инфраструктуру, здоровую окружающую среду, а также эффективную и честную власть.

Исследование засвидетельствовало, что 46% опрошенных считают улучшение системы управления в стране решающим фактором для повышения качества жизни в целом. 50% респондентов выступают за проведение кадровых и структурных преобразований во всех ветвях власти.

По окончанию дискуссии авторам исследования пришлось признать, что результаты украинского исследования вряд ли существенно отобразятся в повестке дня ООН до 2015 года, решение по которой будет принято в сентябре. "Мы получили отражение собственной украинской утопии, того, чего нам хотелось бы достичь. Является ли это целью тысячелетия, вопрос скорее риторический",— резюмировал директор НИСИ Андрей Ермолаев.