Украина не пойдет ни британским путем, ни польским

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не будет закрывать шахты и считает, что их необходимо приватизировать.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО считает, что Украина не пойдет ни британским путем – закрытия опасных шахт, ни польским – вложения огромных инвестиций. «Убежден, мы не возьмем ни британский, ни польский опыт, поскольку сегодняшний день имеет другую конъюнктуру», - сказал он.

По словам Президента, для Украины угольная отрасль перспективна, и государство будет продолжать добычу. «Уголь - это стратегические наши запасы, которые на ближайшие 400 лет имеют мощности по обеспечению», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что четыре года назад разработана программа «Уголь Украины», которая предусматривает модернизацию шахт. Также она предусматривает либерализацию экономических отношений в угольной отрасли, в частности и по увеличениь цены на уголь. «Мы сегодня не должны продавать уголь по демпингу внутри страны», - сказал он.

По мнению Президента, низкая цена на уголь приводит к недофинансированию шахт, а следовательно, и недофинансированию мер безопасности.

Он также критически высказался о существовании государственных шахт. По его словам, их необходимо передать в частный сектор. «Государство ставит правила, требования к организации этого бизнеса, частный бизнес на много больше может сегодня вложить в безопасность шахты, модернизацию и развитие, чем государство», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о шахте им. Засядько, Президент выразил мнение, что правительство должно вынести уроки из ее трагедии и разработать новую концепцию техники безопасности на шахтах. Он напомнил, что после аварии на шахте им. Засядько начался мониторинг по всем шахтам Украины на предмет техники безопасности.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3:11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Погибло 90 горняков, пропавшими без вести считаются 10 шахтеров.