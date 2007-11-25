Тарасюк: надо повысить цену за транспортировку российского газа
... если Россия хочет нормальной цены за газ
Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что было бы неправильно не повысить тарифы на транспортировку российского газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
Б.ТАРАСЮК напомнил, что «существует принципиальное соглашение между двумя правительствами, что до 2011 года цена на газ будет приведена в европейскую схему образования цены». «То есть, цена на газ, скажем для Польши, Германии, будет приблизительно такой же, как цена на газ для Украины. – отметил он. - Но, в связи с этим, очевидно, и мы были бы неправы, если бы мы не повышали тарифы на транспортировку российского газа по нашей транспортной системе. Я вообще считаю, что повышение цены на газ для Украины без привязки к повышению тарифов на транспортировку газотранспортной системой Украины является ошибкой, направленной против национальных интересов Украины».
Политик сообщил, что «цена на транспортировку газа в странах Европейского Союза составляет от 3-х до 4-х долларов». «Мы же согласились брать с России 1,6 .долара. Это не является нормальной ценой. Если Россия требует нормальной цены на газ, то она должна также ожидать, что будет такая же нормальная цена на транспортировку газа», - заметил Б.ТАРАСЮК.