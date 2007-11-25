На шахте в Луганской области произошло обрушение

На шахте "Абрис" в Луганской области произошло обрушение. Под завал попали три горняка.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 11 ч. 38 мин. 25 ноября на шахте ЧП "Абрис" в г. Антрацит произошло обрушение горных пород, которым застигнуты трое горняков. Связи с ними пока нет.

На шахту направлены отделения горноспасателей.