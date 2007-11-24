Представителей телевизионного Нацсовета из „АР Ю МЬЮЗИК” вытолкали автоматчики

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляет о беспрецедентном случае – его сотрудников, которые пришли проверить деятельность ООО „АР Ю МЬЮЗИК”, вытолкали из помещения этой компании вооруженные автоматами люди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, инцидент произошел 23 ноября. Руководство телекомпании RU Music “с помощью вооруженных автоматами лиц с применением физической силы отобрало у государственных служащих материалы проверки и удостоверение на проверку, которое является документом суровой отчетности”.

Совет проинформировал об этом событии руководителей Печерского районного управления Внутренних дел в г. Киеве.

Как отметили в пресс-службе, Национальный совет рассмотрит факт препятствия законной деятельности конституционного органа, наделенного контрольными функциями, и будет настаивать на привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Это событие “Телекритике” прокомментировал председатель Нацсовета Виталий ШЕВЧЕНКО. По его словам, в офисе спутникового телеканала RU Music состоялся инцидент между представителями Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которые пришли проводить проверку телекомпании, и охраной. В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что к проверяющим применили силу, изъяв документы и вытолкав из помещения, вооруженные автоматами люди.

«Когда руководитель компании (Рудольф КИРНОС - «ТК») понял, что проверяющие принципиальны и не собираются танцевать под его дудку, он вызывал охрану. Появились вооруженные автоматами люди и применили физическую силу: изъяли копии документов, которые проверяющие вытребовали до того, их служебные удостоверения работников аппарата Нацсовета и силой вытолкали наших людей из помещения», - рассказал В.ШЕВЧЕНКО.

Национальный совет обратился в Печерский райотдел милиции с просьбой расследовать ситуацию и идентифицировать вооруженных людей, которые действовали против проверяющих. Милиция выяснила фамилии охранников и обстоятельства, при которых они вступили в конфликт, и получила подтверждение, что охранники действовали по прямому указанию руководства телекомпании.

«Мы предупредили, что этот факт беспрецедентен, и за подобные действия прямо предусмотрена уголовная ответственность соответственно со статьей Уголовного кодекса, где упоминается Национальный совет и соответствующие наказания за препятствие его деятельности», - отметил В.ШЕВЧЕНКО, который вместе с руководителем юридического управления и заместителем начальника аппарата Нацсовета прибыли на место события.

Последующие свои действия Нацсовет будет определять на заседании 28 ноября. Однако, отметил В.ШЕВЧЕНКО, «я уже сейчас могу говорить, что эти действия, кроме того, что тянут за собой ответственность согласно закону и Уголовному кодексу, просто неслыханное свинство». «На моей памяти такого еще не было. Случалось, что нашим работникам оказывали сопротивление, но чтобы люди с автоматами выбрасывали женщин, которые пришли на проверку, – просто беспрецедентный случай», - добавляет он.

Сам факт наличия в офисе спутникового канала вооруженной охраны вызывает у В.ШЕВЧЕНКО удивление.

По словам председателя Нацсовета, причиной для проведения проверки было подведение итогов выполнения телекомпаниями предписаний относительно вещания в день траура по погибшим в результате взрыва в Днепропетровске 16 октября. А RU Music является именно той телекомпанией, из-за которой Национальный совет не может принять окончательное решение по этому делу, «из-за того, что она является едва ли не наибольшим нарушителем и в смысле реального вещания, и в смысле циничного отношения к человеческому горю». Национальный совет, говорит В.ШЕВЧЕНКО, получил от руководства RU Music письма, в котором речь шла о том, что действие указа о трауре является сомнительным, поэтому его выполнение канал не считает необходимым, «с ехидными приписочками, что Нацсовет, как законопослушный орган, должен так же это оценивать»...

Генеральный директор канала Р.КИРНОС пообещал прокомментировать ситуацию в среду, после заседания Национального совета, на котором этот орган, возможно, будет определяться с последующими действиями относительно RU Music.

По информации “Телекритики”, музыкальный спутниковый телеканал RU Music (RU – аббревиатура, которая значит «российская и украинская») начал вещание в 2006 году. Оператор – ООО «АР Ю М’юзик» (Киев). Основатели – компания Russian Music Television Ltd (США), ООО «Группа Укр-Медиа» (Киев; рекламное агентство, директор – Рудольф КИРНОС), физическое лицо КИРНОС Майя Дмитриевна. Лицензия на спутниковое вещание выдана на 10 лет в 2005 году.