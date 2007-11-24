Официально признали гибель 100 горняков во время взрыва на шахте им. Засядько

Официально признана гибель 100 горняков на шахте им. Засядько в Донецке во время аварии, произошедшей 18 ноября.

Об этом сегодня сообщил председатель Госгоркомнадзора Украины Сергей СТОРЧАК.

"Можно официально говорить о том, что на шахте имени Засядько погибли 100 горняков", - сказал он.

По словам С.СТОРЧАКА, на данный момент на шахте работает менее 5 тысяч человек.

При этом, отметил он, вследствие трагедии в больницах Донецка находится 38 горняков.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября на шахте им. А.Засядько в Донецке произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Вследствие взрыва погибли 100 горняков, однако были найдены тела только 89.

21 ноября министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ заявил, что семьи погибших на донецкой шахте им. А.Засядько горняков, тела которых еще не найдены, получат компенсации "только после того, как будет принято решение суда".

Министр отметил, что решение суда по этому поводу может быть принято "на основании решения государственной комиссии" еще до того момента, как тела погибших горняков будут найдены.