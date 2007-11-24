В Донецкой области в память о жертвах Голодомора установят памятные кресты

В городах и районах Донецкой области в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов будут установлены памятные кресты и мемориальные доски.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на кладбищах сел Гродовка и Лисовка Красноармейского района открыты памятные кресты жертвам Голодомора. В ближайшие дни в память о жертвах Голодомора в г. Снежное откроют стелу, в Горловке и Макеевке - памятную доску. Также памятные кресты будут установлены в Александровском районе и на городском кладбище в Артемовске.

23 ноября в Кировском районе Донецка у памятника "Жертвам политических репрессий" на Рутченковском кладбище состоялся митинг, приуроченный Дню памяти жертв Голодомора и политических репрессий. В митинге принял участие губернатор области Владимир ЛОГВИНЕНКО.