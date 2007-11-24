Украина подписала с США соглашение о поставках 150 тыс. тонн проката

Украина подписала соглашение с соответствующими структурами Соединенных Штатов Америки по поставкам без процедур антидемпинга на рынок США до 30 октября 2008 года 150 тыс. тонн украинского проката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.