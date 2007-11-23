Ющенко отменил распоряжение Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года №640-р «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Национальный депозитарий Украины».

Текст Указа от 23 ноября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Также В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности названного распоряжения КМУ, на данный момент не опубликованного.

В частности, в Указе Президент отмечает, что Кабмин Украины 8 августа 2007 года выдал распоряжение № 640-р «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Национальный депозитарий Украины», которым принял предложение Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям и Министерства финансов Украины о целесообразности проведения дополнительной эмиссии акций «Национальный депозитарий Украины» и увеличения размера его уставного капитала на 73 млн. 200 тыс. гривен за счет дополнительных взносов путем открытого размещения акций (пункт 1). При этом выкуп государством акций дополнительной эмиссии признан нецелесообразным (пункт 2).

Таким образом, отмечает глава государства, в результате реализации отмеченного распоряжения Кабмина существенно уменьшится частица государства в уставном капитале Национального депозитария Украины, которая приведет к ослаблению, а в определенных случаях сделает невозможным влияние государства на его деятельность.

Между тем, отмечает В.ЮЩЕНКО, Национальный депозитарий Украины образован для обеспечения функционирования единственной системы депозитарного учета, осуществления деятельности, в частности, по предоставлению услуг относительно хранения ценных бумаг, открытия и ведения счетов в ценных бумагах, обслуживание операций на этих счетах, а также операций эмитента относительно выпущенных им ценных бумаг (статья 1, часть вторая статьи 2 Закона Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине»).

Учитывая, что в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» депозитарная деятельность является одним из видов деятельности на рынке ценных бумаг, реализация отмеченного распоряжения КМУ неминуемо приведет к общему ослаблению возможностей государства относительно благоустройства деятельности на фондовом рынке, контроля, надзора за рынком ценных бумаг, предотвращения злоупотреблений и нарушений на нем, а следовательно и к ослаблению системы государственного регулирования и контроля в экономической сфере, что, согласно со статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», является угрозой национальным интересам и национальной безопасности Украины, отмечает Президент Украины.

Следовательно, названное распоряжение Кабинета Министров Украины не отвечает части первой статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности государства является ее важнейшей функцией.

Кроме того, идет речь в Указе, принимая во внимание, что речь идет о вопросе учета прав собственности, в данном случае на ценные бумаги, такое решение Кабинета Министров Украины может негативно отразиться на соблюдении конституционного принципа нерушимости права частной собственности, выполнении государством конституционного долга относительно защиты всех субъектов права собственности, чем нарушаются положения части четвертой статьи 13 и части четвертой статьи 41 Основного Закона Украины.

При таких условиях, считает В.ЮЩЕНКО, распоряжение Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года № 640-р «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Национальный депозитарий Украины» противоречит также части второй статьи 8 Основного Закона Украины, согласно которой нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Конституции Украины, которая обязывает Кабинет Министров Украины в своей деятельности руководствоваться Конституцией и законами Украины, действовать на основе и в способ, ими предусмотренные.

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действие распоряжения КМУ от 8 августа 2007 года № 640-р «О дополнительной эмиссии акций ОАО «Национальный депозитарий Украины».

Этот Указ вступает со дня его опубликования.

Также на сайте главы государства обнародовано конституционное представление В.ЮЩЕНКО, которым он просит Конституционный Суд Украины рассмотреть вопрос относительно конституционности этого распоряжения Кабинета Министров Украины.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.