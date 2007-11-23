Семьи шахтеров, которых не смогли достать после взрыва, получат деньги через суд

Все 89 семей горняков, погибших в результате взрыва на донецкой шахте им. Засядько, и тела которых были подняты, уже прошли процедуры для получения компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Госгорпромнадзора Украины Сергей СТОРЧАК.

"Сегодня мы закончили прием 23 семей, таким образом, было принято всего 89 семей", – сказал он.

С.СТОРЧАК добавил, что "еще 11 семей, тех пострадавших, кого мы еще не извлекли из шахты, завтра приходят на шахту, и будут приняты".

"Им скажут все суммы, которые они получат после оформления необходимых документов. Необходимые документы, в первую очередь, я имею в виду решение суда", - отметил С.СТОРЧАК. При этом он выразил надежду, что "суды могут принять решение в течение следующей недели (решение о признании погибшими 11 горняков, тела которых еще не подняты из шахты - УНИАН).

С.СТОРЧАК также сообщил, что сегодня на шахте будет приостановлена добыча угля для наполнения аварийного участка инертным газом.

Кроме того, глава Госгорпромнадзора предположил, что через неделю могут быть найдены тела еще троих погибших горняков.

"Реально это может быть через неделю. Работы начнутся через неделю, и будут очень быстро проводиться", - заключил С.СТОРЧАК.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября на шахте им. А.Засядько в Донецке произошел взрыв воздушно-метановой смеси. В результате взрыва погибли 89 шахтеров, судьба 11-ти остается неизвестной.

21 ноября министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ заявил, что семьи погибших на донецкой шахте им. А.Засядько горняков, тела которых еще не найдены, получат компенсации "только после того, как будет принято решение суда".

Министр отметил, что решение суда по этому поводу может быть принято "на основании решения государственной комиссии" еще до того момента, как тела погибших горняков будут найдены.