В Украине импортную сельхозтехнику заменят отечественной

Министерство аграрной политики и продовольствия оказывает финансовую помощь, чтобы стимулировать аграриев покупать сельхозтехнику, изготовленную в Украине. Для этого работают программы финансового лизинга, делающие технику доступной не только для крупных предприятий, но и для малых и средних сельхозпроизводителей. Благодаря государственной поддержке, направленной на повышение конкурентоспособности отечественной техники, в ведомстве планируют увеличить импортозамещение до 60%.

Об этом шла речь на совещании по вопросам развития инженерно-технического обеспечения АПК и сельскохозяйственного машиностроения, состоявшемся в рамках выставки «АГРО-2013».

«Одним из приоритетов работы Минагрополитики является предоставление государственной финансовой поддержки для приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это позволяет сформировать современную технико-технологическую базу агропромышленных предприятий. В то же время, благодаря государственной поддержке отрасли сельхозмашиностроения, мы планируем в следующие 5 лет увеличить импортозамещение до 60%, при нынешней составляющей в 20%», − отметил директор Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Минагрополитики Александр Григорович.

По словам специалиста, министерство реализует ряд инвестиционных проектов по производству зерноуборочных комбайнов, современных тракторов и созданию мощностей для производства широкозахватных посевных комплексов и технологического переоснащения действующего парка оборудования.

Директор департамента также отметил, что основной объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине приходится на фермерские, личные селянские хозяйства и кооперативы. Поэтому задача ведомства − создать все условия для того, чтобы сельхозтехника стала доступной для малых и средних сельхозпроизводителей.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщал, что государство направит свою поддержку для приобретения сельхозтехники именно на мелких, средних сельхозпроизводителей и кооперативы. Кроме внедрения механизма лизинга техники, государство компенсирует процентные ставки по кредитам аграриев для закупки необходимых сельхозмашин.

Также Николай Присяжнюк отмечал, что благодаря реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы будут усовершенствованы условия финансового лизинга для приобретения аграриями 4 тысяч сельхозмашин ежегодно.