В одной из школ Винницкой области повесился девятиклассник

14-летний ученик 9-го класса средней школы села Мизяковские Хутора (Винницкий район, Винницкая область) совершил самоубийство, повесившись в помещении школы.

Об этом "Украинским новостям" сообщил представитель Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области.

По его словам, труп 9-класника был обнаружен 21 ноября в помещении школы.

Труп подростка направлен на судебно-криминалистическую экспертизу.

В данный момент милиция устанавливает причины самоубийства.

По данному факту проводится расследование.

Обком