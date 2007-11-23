В одной из школ Винницкой области повесился девятиклассник

15:26, 23 ноября 2007
Общество
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Проводится расследование

14-летний ученик 9-го класса средней школы села Мизяковские Хутора (Винницкий район, Винницкая область) совершил самоубийство, повесившись в помещении школы.

Об этом "Украинским новостям" сообщил представитель Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области.

По его словам, труп 9-класника был обнаружен 21 ноября в помещении школы.

Труп подростка направлен на судебно-криминалистическую экспертизу.

В данный момент милиция устанавливает причины самоубийства.

По данному факту проводится расследование.

Обком

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