Министр: сахарным заводам необходимо переходить на биотопливо

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства агарной политики и продовольствия.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, спиртовым и сахарным заводам необходимо начать производство биоэтанола, так как это позволит им снизить ряд экономических рисков.

«Необходимо, чтобы сахарные и спиртовые предприятия постепенно переходили и на производство биотоплива. Тогда в зависимости от ситуации на рынке они смогут выбирать, что им выгоднее производить в той или иной ситуации», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде считают, что Украина в ближайшие годы может увеличить производство биоэтанола в 8 раз - до около 320 тыс. тонн.

В апреле Присяжнюк сообщил, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает перепрофилирование на производство биоэтанола 29 спиртовых заводов.

В 2013 году на эти цели государство планирует выделить 209,8 млн грн, а в следующем – 140,2 млн грн.

Справка УНИАН. Производство биоэтанола в 2012 году в Украине выросло по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза – до 21,1 тыс. тонн.