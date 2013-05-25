Милиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области, трупы семейной пары, 58-летнего мужчины и его 53-летней жены были обнаружены в собственном доме утром 23 мая их сыном. Мужчина не мог дозвониться родителям с вечера и приехал проверить, все ли в порядке у родителей.

Сотрудники, милиции приехавшие на место происшествия, обнаружили включенный газ, а к ручке входной двери был привязан своеобразный детонатор – электрический провод, вставленный в розетку.

Из дома были похищены деньги, ноутбук, а также угнан автомобиль, принадлежавший убитым.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить личность вероятного убийцы - с недавних пор в доме убитых проживал 43-летний неоднократно судимый мужчина, который помогал им по хозяйству. При осмотре флигеля, в котором он жил, были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению убийств: одежда со следами крови, электрический шнур и окровавленная деревянная палка.

На розыск и задержание возможного убийцы были ориентированы правоохранители всей Украины, а также личный состав граничащих с Луганской областью Белгородской, Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации и пограничники. А на всей территории Луганской области введен план «Перехват».

В результате слаженной работы вечером 23 мая сотрудниками главного управления МВД Украины в Луганской области подозреваемый был задержан. Угнанный автомобиль он бросил в лесополосе в Станично-Луганском районе.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.