ФГИУ против приватизации Одесской киностудии

Фонд государственного имущества Украины пришел к выводу о нецелесообразности приватизации ЗАО "Одесская киностудия".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, ФГИУ пришел к такому выводу, исходя из необходимости обеспечения государственного контроля за развитием предприятия по основному профилю деятельности, признавая значение Одесской киностудии художественных фильмов для украинского кинематографа и культуры в целом, ввиду условий создания ЗАО "Одесская киностудия", которые предусмотрены Законом Украины "Об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии на 2003 - 2007 годы", а также с целью обеспечения выполнения обязательств правительства Украины в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, в частности перед Национальным союзом кинематографистов Украины.

ФГИ выступил соучредителем ЗАО "Одесская киностудия", в уставный фонд которого со стороны государства был передан целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Одесская киностудия художественных фильмов" (г. Одесса, Французский бульвар, 33).

ЗАО "Одесская киностудия" было зарегистрировано 2 декабря 2005 г., государственная доля составляет 50% уставного капитала плюс 1 акция.

Негосударственным соучредителем общества, по предложению Министерства культуры и туризма, выступило ООО "Новая киностудия", которое оплатило 50% уставного капитала минус 1 акция общества путем перечисления денежных средств в размере 31,1 млн. грн.

По представлению ООО "Новая киностудия", председателем Правления ЗАО "Одесская киностудия" был избран известный украинский журналист Александр ТКАЧЕНКО.

Вместе с этим, еще до завершения реализации плана комплексной модернизации и технического переоснащения киностудии негосударственный акционер общества - ООО "Новая студия" обратился в Фонд государственного имущества с предложением относительно приватизации принадлежащих государству акций ЗАО "Одесская киностудия".