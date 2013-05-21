Председателя комитета «Наступ» признали виновным в неповиновении милиционеру

Шевченковской районный суд Киева признал виновным председателя всеукраинского комитета "Наступ" Руслана Секелу по ст.185 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции" во время установления палаток на Софийской площади 18 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступ", суд обязал Секелу уплатить штраф в виде десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По словам Секелы, суд принял такое решение лишь для того, чтобы в случае повторного задержания привлечь к более жесткой ответственности.

Сам Секела с решением суда не соглашается и намерен подать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, лидера движения «Спільна справа» Александра Данилюка, Секелу и еще троих активистов 18 мая задержали на Cофийской площади бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

19 мая адвокат задержанных Александр Медведенко сообщил, “в Шевченковский райотдел милиции прибыли представители Киевблагоустройство, которые написали заявление о том, что общественные активисты на Софийской площади установили палатки без необходимых разрешений, они обвиняют задержанных в нарушении норм, предусмотренных статьей 152 Кодекса об административных правонарушениях. Милиция выдвинула обвинение по статье 185 данного кодекса, который предусматривает наказание за злостное сопротивление работникам правоохранительных органов”.