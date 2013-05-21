Одному из активистов, над которыми идет суд за события 18 мая, вызвали «скорую»

К помещению Шевченковского районного суда Киева, где сейчас проходит рассмотрение дела активистов гражданского движения «Спільна справа», которые были задержаны 18 мая во время акции на Софийской площади, - прибыл автомобиль скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Спільна справа», по словам источника в здании суда, в медицинской помощи нуждался Александр Руменко, которому стало плохо. Врачи подозревают у него внутреннее кровотечение, отмечает «Спільна справа», подчеркивая, что при задержании активисты были жестоко избиты бойцами "Беркута". Самые серьезные травмы получили Руменко, Александр Кравчук и лидер ОД «Спільна справа» Александр Данилюк.

Также из суда сообщают, что дела активистов рассматриваются в разных комнатах по каждому отдельно. Заседания идут в закрытом режиме, пресса не допускается. В коридорах суда много людей характерной внешности и поведения в "гражданском", которые, в том числе, контролируют и блокируют входы в комнаты, где проходят заседания.

Как сообщалось, 18 мая представителей ВК "Наступ" и ОО «Спільна справа» задержали на Софийской площади бойцы спецподразделения «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

20 мая Шевченковский районный суд Киева перенес на 21 мая заседание по делу активистов Всеукраинского комитета "Наступ", которые 18 мая во время акции "Вставай, Украина!" установили на Софийской площади палаточный городок.

Судья Елена Радчикова приняла решение перенести заседание в связи с отсутствием свидетелей от представителей правоохранительных органов.

На заседание во вторник в качестве свидетелей вызвали бойцов «Беркута».