Задержанным бойцами «Беркута» активистам выдвинуто обвинение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Спільна справа», по словам адвоката задержанных Александра Медведенко, «в Шевченковское райотделение милиции прибыли представители Киевблагоустройство, которые написали заявление о том, что общественные активисты на Софийской площади установили палатки без необходимого разрешения, они обвиняют задержанных в нарушении норм, предусмотренных статьей 152 Кодекса об административных правонарушениях. Милиция выдвинула обвинение по статье 185 данного кодекса, который предусматривает наказание за злостное сопротивление работникам правоохранительных органов».

Как сказал Медведенко, задержанные категорически отвергают выдвинутые им обвинения и двое из них – Александр Кравчук и Руслан Секела – уже написали жалобы в прокуратуру на действия работников милиции.

В свою очередь, лидер «Спільної справи» Александр Данилюк, который после избиения милицией находится в 17-й больнице Киева, объяснил по телефону: «Со стороны активистов не было никаких правонарушений. Заявка о проведении акции была подана еще четверо суток тому назад, и судебного решения о ее запрещении не было. Обвинения Киевблагоустройства безосновательны, поскольку на момент нападения «Беркута» ни одна из палаток еще не была установлена стационарно, то есть, не была закреплена на покрытии площади. Кроме того, лица, выглядевшие как «Беркут», не предъявили документов, не объяснили, в чем заключалась причина снятия палаток. Просто стали жестоко бить людей и похищать имущество».

Как сообщал УНИАН, Данилюка и еще четырех активистов движения «Спільна справа» 18 мая задержали на Cофийской площади бойцы спецподразделения «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.