Присяжнюк: Объем производства сельхозпродукции увеличился в 19 регионах

Подтверждение тому − рост объемов производства сельхозпродукции, прирост экспорта и увеличение внешнеторгового оборота. Так, за четыре месяца текущего года объем сельхозпроизводства увеличился на 5,1%. В частности, наибольший прирост состоялся в Винницкой и Хмельницкой областях. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«С января по апрель индекс объема сельхозпроизводства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 5,1%. Рост продемонстрировали как сельхозпредприятия − 9,7%, так и хозяйства населения − 1,3%. То есть мы видим, что аграрный сектор продолжает наращивать производство и подтверждать свой статус лидера отечественной экономики. И мы делаем все, чтобы такая положительная тенденция сохранилась и в дальнейшем. Поскольку от этого напрямую зависит не только экономика государства, но и благосостояние украинцев», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр также сообщил, что производство сельхозпродукции увеличилось в 19 областях. В частности, наибольший прирост был зафиксирован в Винницкой − на 42,2% и Хмельницкой − на 17% − областях.

Кроме увеличения производства, Украина продолжает успешно экспортировать сельхозпродукцию за границу.

«Украинские аграрии производят больше сельхозпродукции, чем потребляется внутри страны. Поэтому для нас важно находить рынки сбыта. И мы успешно с этим справляемся. Например, с января по март возрос объем экспорта на 10,7%. Также за этот период увеличился внешнеторговый оборот продукции АПК на 14,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составил 6,4 миллиарда долларов», − сообщил глава ведомства.