За яйца, брошенные в Потапа и Каменских, юноши могут сесть на 4 года
Прокуратура Тернополя передала в суд обвинительный акт по факту совершения хулиганских действий во время выступления в ДК «Березиль» Потапа и Насти Каменских, который состоялся в апреле.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, дело сегодня направили в Тернопольский горрайонный суд.
По данным пресс-службы, санкция статьи ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют нарушителям, предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в концертном зале ДК «Березиль» Потапа и Настю Каменских за исполнение русскоязычных песен на концерте забросали яйцами.
Таким способом члены областной организации ВО “Тризуб” выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» этих исполнителей, а также против того, что украинские исполнители поют на русском языке.
Сразу после инцидента правоохранители задержали хулиганов, в отношении 4 лиц по факту совершения хулиганских действий было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).