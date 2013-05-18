За яйца, брошенные в Потапа и Каменских, юноши могут сесть на 4 года

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, дело сегодня направили в Тернопольский горрайонный суд.

По данным пресс-службы, санкция статьи ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют нарушителям, предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в концертном зале ДК «Березиль» Потапа и Настю Каменских за исполнение русскоязычных песен на концерте забросали яйцами.

Таким способом члены областной организации ВО “Тризуб” выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» этих исполнителей, а также против того, что украинские исполнители поют на русском языке.

Сразу после инцидента правоохранители задержали хулиганов, в отношении 4 лиц по факту совершения хулиганских действий было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).